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Лукашенко «фиолетово», признают ли на Западе выборы в Беларуси

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли на Западе выборы в Беларуси. Об этом глава государства заявил журналистам после участия в голосовании на президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там ваше дело. Признаете — мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете — ну так вы уже не признали. Вот если завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов, слушайте, что вы будете делать?» — сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

«Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера (премьер-министра Великобритании. — Прим. БЕЛТА), и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет», — сказал белорусский лидер.

«Вечером все будет известно. Все зависит от белорусского народа. Такой период», — добавил глава государства.

Лукашенко Александр