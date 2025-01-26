Лукашенко «фиолетово», признают ли на Западе выборы в Беларуси

«Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там ваше дело. Признаете — мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете — ну так вы уже не признали. Вот если завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов, слушайте, что вы будете делать?» — сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.