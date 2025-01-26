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Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат

КИШИНЕВ, 26 янв — РИА Новости. Власти Молдавии делают вид, что занимаются решением приднестровских проблем, хотя переговоров между Кишиневом и Тирасполем не существует, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.

Источник: Sputnik

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что «Молдовагаз» является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.

«Майя Санду ни разу не ездила в Приднестровский регион для проведения переговоров. Если вспомнить несколько заявлений, сделанных в разное время, то ее правление, а также правление партии “Действие и солидарность” было, по сути, игрой без конкретных действий по предотвращению проблем, их решению или управлению кризисами. Очевидно, что переговоры с Тирасполем необходимы и должны вестись постоянно, а при возникновении подобных кризисных ситуаций — в экстренном режиме», — написал Филат в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в прошлом Санду заявила о неготовности продавать Приднестровье ради более низкой цены на газ.

«С течением времени мы видим, что это сделанное тогда заявление перекрывается диаметрально противоположными действиями», — отметил политик.

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.