Лукашенко заявил о готовности вести диалог с Евросоюзом

«Мы никогда не отказывались от отношений с Западом и в том числе с Германией. Мы готовы были всегда. Но вы не хотите этого. Так что нам кланяться перед вами или ползать на коленях? Если вы ответите на наше предложение о готовности вести диалог, мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику», — сказал Александр Лукашенко.