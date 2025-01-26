Лукашенко заявил о готовности вести диалог с Евросоюзом

«Мы никогда не отказывались от отношений с Западом и в том числе с Германией. Мы готовы были всегда. Но вы не хотите этого. Так что нам кланяться перед вами или ползать на коленях? Если вы ответите на наше предложение о готовности вести диалог, мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику», — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул: «Мы когда-то с немцами воевали. А был период недавний, когда у нас были добрые отношения. Конечно, мы не забыли, что те фашисты творили здесь. Мы это не забыли. И это очень актуально в канун 80-летия Победы над фашизмом. Мы это не забыли — погиб каждый третий в Беларуси».
При этом глава государства обратил внимание: «Но мы нашли возможность с вами сотрудничать. Потом отказались».
Александр Лукашенко выразил мнение, что все можно вернуть: «Мы всегда были готовы с ЕС сотрудничать. И поверьте, главное здесь не экономика и не торгово-экономические отношения. Ну, закрылись и закрылись, свято место пусто не бывает. Пришли другие».
При этом глава государства обратил внимание на то, что ситуация в Германии, которая была в тройке лидеров, существенно изменилась в худшую сторону.
«Хотите с нами вести диалог мы готовы», — резюмировал Президент.