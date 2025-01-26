Лукашенко о переговорах с оппозицией: я готов вести диалог с теми, от кого что-то зависит

«Коммунисты, как бы меня не хвалили, у них тоже по отдельным вопросам есть претензии к действующей власти. Они это видят по-другому, — продолжил глава государства. — Вот с ними я готов вести диалог, и с другими кандидатами. Я с ними готов, потому что от них хоть что-то зависит в стране. А если они будут депутатами парламента, если президентом кто-то станет — почему не вести диалог, нужно вести».