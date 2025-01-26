Лукашенко о переговорах с оппозицией: я готов вести диалог с теми, от кого что-то зависит

«Вы знаете, оппозиция — это те, кто находится в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит», — подчеркнул Александр Лукашенко, отвечая на вопрос немецких журналистов, готов ли он вести диалог с оппозицией, которая уехала за рубеж. С подобной «оппозицией», сказал Президент, не о чем говорить.
Глава государства также подчеркнул: «Вот от оппозиции в нашей стране Анна Конопацкая, один из кандидатов в Президенты, она меня критикует уже лет 15, не переставая. И ее настойчивость некоторыми людьми у нас в обществе поддерживается, я это знаю, вечером мы будем знать, насколько поддерживается. Это уже будет социологический срез».
«Вот это — одна позиция», — заметил Александр Лукашенко.
«Коммунисты, как бы меня не хвалили, у них тоже по отдельным вопросам есть претензии к действующей власти. Они это видят по-другому, — продолжил глава государства. — Вот с ними я готов вести диалог, и с другими кандидатами. Я с ними готов, потому что от них хоть что-то зависит в стране. А если они будут депутатами парламента, если президентом кто-то станет — почему не вести диалог, нужно вести».
«А те… что от них зависит — это вам надо с ними, господа немцы, вести диалог, — отметил Александр Лукашенко. — Смотрите, не прозевайте. Они вам подкинут столько проблем, что очухаться не сможете потом. Я вас предупреждал — вы создаете в Польше, Литве хоругви, а в Украине создали белорусский добровольческий корпус, смотрите, чтобы они эти пулеметы против вас не повернули».
«Поэтому мне о чем с ними говорить? Будут предложения — рассмотрим. Для меня мнение людей, которые меня поддерживают, очень важно», — подчеркнул Президент.