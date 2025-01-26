Лукашенко: протесты в Словакии и Сербии скоординированы из-за рубежа

Александр Лукашенко считает, что вся политика в Европе настолько координируется США, что даже на стадии обсуждения у европейцев вряд ли есть какой-либо голос. «Особенно сейчас, когда они сидят как мыши под веником и ждут, когда судьбу их решат в Вашингтоне. Поэтому все это скоординировано, целенаправленно и прочее. Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза. Кто направлял, кто финансировал это — Соединенные Штаты. Сегодня мы это уже знаем», — заявил Президент.