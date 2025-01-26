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Лукашенко: протесты в Словакии и Сербии скоординированы из-за рубежа

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в Словакии и Сербии скоординированы из-за рубежа и управляются США. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 января, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки, а порой напрямую через посольства. Мы имеем миллионы таких фактов по Беларуси и другим странам. Поэтому кто платит деньги, тот музыку и заказывает», — обратил внимание глава государства.

Лукашенко: заявления ЕС о выборах в Беларуси — это пресмыкание перед США.

Александр Лукашенко считает, что вся политика в Европе настолько координируется США, что даже на стадии обсуждения у европейцев вряд ли есть какой-либо голос. «Особенно сейчас, когда они сидят как мыши под веником и ждут, когда судьбу их решат в Вашингтоне. Поэтому все это скоординировано, целенаправленно и прочее. Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза. Кто направлял, кто финансировал это — Соединенные Штаты. Сегодня мы это уже знаем», — заявил Президент.

«А по поводу Словакии, это люди мужественные — разберутся. Но сегодня уже в Европейском союзе, в собственном доме поймут, что такое так называемые цветные революции, мятежи и блицкриги. Но словацкий народ разберется, кто прав, кто виноват. Я в этом убежден», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко Александр