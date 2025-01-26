Министр финансов Израиля поддержал идею Трампа расселить Газу

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич поддержал предложение президента США Дональда Трампа расселить 1,5 млн палестинцев из сектора Газа. По его словам, это «отличная идея», он надеется в самое ближайшее время подготовить вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху план ее практического воплощения.
По версии Смотрича, палестинское население сектора Газа долгие годы насильно удерживается в пределах анклава противниками еврейского государства, а его расселение — самый гуманный способ решения проблемы.
«После 76 лет, во время которых большинство жителей Газы силой удерживались в тяжелых условиях для сохранения надежды на уничтожение Государства Израиль, появилась отличная идея помочь им найти место, чтобы начать новую и лучшую жизнь», — написал министр в X.