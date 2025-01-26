Министр финансов Израиля поддержал идею Трампа расселить Газу

«После 76 лет, во время которых большинство жителей Газы силой удерживались в тяжелых условиях для сохранения надежды на уничтожение Государства Израиль, появилась отличная идея помочь им найти место, чтобы начать новую и лучшую жизнь», — написал министр в X.