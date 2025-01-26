Лукашенко: будущая многополярность зависит от Китая

«Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветания всем народов, — убежден глава государства. — Китайцы ведут себя достойно: они не эскалируют, не создают напряжения. Они предлагают: “Давайте сотрудничать”. От сотрудничества Китая и США многое сегодня зависит. И будущая многополярность, которая должна удержать в равновесии планету, зависит от Китайской Народной Республики. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути».