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Лукашенко: будущая многополярность зависит от Китая

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущая многополярность зависит от Китайской Народной Республики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 января, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Pixabay

«Вы должны выдержать. Сегодня от вас зависит многополярность нашей планеты», — сказал Александр Лукашенко, общаясь с журналистом из КНР.

Президент подчеркнул, что Беларусь готова в этом плане сотрудничать вместе с Китаем.

Лукашенко предложил выработать критерии по оценке демократичности, одинаковые для всех Лукашенко заявил, что власти Литвы уничтожили свою страну Лукашенко: у Европы один путь — проводить свою политику.

«Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветания всем народов, — убежден глава государства. — Китайцы ведут себя достойно: они не эскалируют, не создают напряжения. Они предлагают: “Давайте сотрудничать”. От сотрудничества Китая и США многое сегодня зависит. И будущая многополярность, которая должна удержать в равновесии планету, зависит от Китайской Народной Республики. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути».

Лукашенко Александр