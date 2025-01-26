«Вы должны выдержать. Сегодня от вас зависит многополярность нашей планеты», — сказал Александр Лукашенко, общаясь с журналистом из КНР.
Президент подчеркнул, что Беларусь готова в этом плане сотрудничать вместе с Китаем.
Лукашенко предложил выработать критерии по оценке демократичности, одинаковые для всех Лукашенко заявил, что власти Литвы уничтожили свою страну Лукашенко: у Европы один путь — проводить свою политику.
«Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветания всем народов, — убежден глава государства. — Китайцы ведут себя достойно: они не эскалируют, не создают напряжения. Они предлагают: “Давайте сотрудничать”. От сотрудничества Китая и США многое сегодня зависит. И будущая многополярность, которая должна удержать в равновесии планету, зависит от Китайской Народной Республики. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути».