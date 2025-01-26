Мирзиёев и Жапаров встретились в курортном комплексе «Амирсой»

25 января в нашей стране с визитом находился Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров… Шавкат Мирзиёев провел неформальную встречу с Президентом Кыргызстана в курортном комплексе «Амирсой» в Ташкентской области.
Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия.
Президент Кыргызстана высоко оценил созданные условия и современную инфраструктуру туристического горнолыжного комплекса, соответствующего высоким мировым стандартам.
Стороны договорились о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров с учетом уникального геоландшафта и природного разнообразия в Узбекистане и Кыргызстане.