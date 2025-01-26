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Мирзиёев и Жапаров встретились в курортном комплексе «Амирсой»

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В курортном комплексе «Амирсой» состоялась неформальная встреча лидеров Узбекистана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

25 января в нашей стране с визитом находился Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров… Шавкат Мирзиёев провел неформальную встречу с Президентом Кыргызстана в курортном комплексе «Амирсой» в Ташкентской области.

говорится в сообщении

Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия.

Президент Кыргызстана высоко оценил созданные условия и современную инфраструктуру туристического горнолыжного комплекса, соответствующего высоким мировым стандартам.

Стороны договорились о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров с учетом уникального геоландшафта и природного разнообразия в Узбекистане и Кыргызстане.

Шавкат Мирзиеев