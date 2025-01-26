Лукашенко проголосовал на выборах президента — это показали в прямом эфире

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента в основной день выборов в воскресенье, 26 января, придя со своей собакой Умкой, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.
Действующий глава Беларуси принял участие в голосовании в основной день выборов. Это показали в прямом эфире на Первом информационном, на официальном сайте президента и на сайте videobel.by.
Лукашенко пришел голосовать на президентские выборы с собакой Умкой. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
На участок для голосования действующий белорусский президент пришел с домашним питомцем. Собаку президента Беларуси, белого шпица, зовут Умка.
Избирательную комиссию Лукашенко попросил о максимальной открытости. А еще глава республики пошутил, отправляясь в кабинку для голосования.
— Своему шпицу Умке сказал подождать его снаружи кабинки, ибо есть тайна голосования, — передал телеграм-канал «Пул Первого».
Еще Александр Лукашенко пригласил президента Индии посетить Беларусь.
Также президент обратился к белорусским ученым 26 января, сказав о смелых идеях.