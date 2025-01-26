Лукашенко пригласил президента Индии посетить Беларусь

Еще Лукашенко указал на заинтересованность Минска в интенсификации всестороннего диалога с Нью-Дели. И сказал, что белорусская сторона хочет вывести белорусско-индийское партнерство на качественно новый уровень как в политической, так и в торгово-экономической сфере.