Лукашенко пригласил президента Индии посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Индии вывести сотрудничество на качественно новый уровень, сообщает пресс-служба президента.
Так, 26 января, белорусский лидер направил от имени граждан Беларуси и себя лично поздравления в адрес президента Индии Драупади Мурму, премьер-министра Нарендру Моди и всего индийского народа с 75-летней годовщиной национального праздника — Дня Республики.
Лукашенко указал на то, что праздник является символом непоколебимости суверенитета Индии. И отметил, что за годы своего независимого развития этой стране удалось достичь существенного экономического прогресса, социального благополучия и завоевать высокий международный авторитет.
Еще глава республики обратил внимание на то, что отношения Беларуси и Индии характеризуются устойчивыми доверительными отношениями, создающими надежный фундамент, чтобы и в дальнейшем реализовывать взаимовыгодные контакты в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Отдельно Александр Лукашенко заметил, что в 2024-м страны перешли на новый уровень сотрудничества в рамках международных объединений, а именно — в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Президент подчеркнул, что к этим международным организациям Беларусь присоединилась благодаря неизменной поддержке Нью-Дели.
Еще Лукашенко указал на заинтересованность Минска в интенсификации всестороннего диалога с Нью-Дели. И сказал, что белорусская сторона хочет вывести белорусско-индийское партнерство на качественно новый уровень как в политической, так и в торгово-экономической сфере.
Кроме того, глава Беларуси сказал о своей убежденности в том, что присоединение республики к ШОС и получение ею статуса партнера в БРИКС открыли дополнительное измерение в белорусско-индийских отношениях.
— Дополнительное измерение в отношениях между нашими государствами мы эффективно используем в целях сохранения независимости и социально-экономического прогресса обеих стран, — подытожил президент.
Еще Александр Лукашенко обратился к белорусским ученым 26 января, сказав о смелых идеях.