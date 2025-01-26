Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном, передает БелТА.
Так, действующий белорусский президент заявил, что заявления Европейского союза о выборах в Беларуси является пресмыканием перед США.
— Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне, — указал он.
Здесь же Лукашенко заметил о скандальной резолюции Европарламента, что еврочиновники поторопились и, что это приведет к последствиям.
— Ребята как всегда там поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться, — уверен белорусский президент.
Но еще Лукашенко сказал, что Минску это даже выгодно.
— Они сами себя показали в этом свете, — пояснил он.
При этом Лукашенко посоветовал ЕС в случае особо принципиального отношения к выборам лучше высказать про выборы президента США.
— Если вы действительно так принципиально относитесь к выборам, вы им что-нибудь скажите про американские выборы. Страшно, — подметил президент.
К слову, ранее Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
До этого ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.
И мы писали, что Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента — это показали в прямом эфире.
Напомним, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.