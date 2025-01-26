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Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном

Лукашенко: Европарламент пресмыкается перед Вашингтоном резолюцией по выборам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном, передает БелТА.

Так, действующий белорусский президент заявил, что заявления Европейского союза о выборах в Беларуси является пресмыканием перед США.

— Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне, — указал он.

Здесь же Лукашенко заметил о скандальной резолюции Европарламента, что еврочиновники поторопились и, что это приведет к последствиям.

— Ребята как всегда там поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться, — уверен белорусский президент.

Но еще Лукашенко сказал, что Минску это даже выгодно.

— Они сами себя показали в этом свете, — пояснил он.

При этом Лукашенко посоветовал ЕС в случае особо принципиального отношения к выборам лучше высказать про выборы президента США.

— Если вы действительно так принципиально относитесь к выборам, вы им что-нибудь скажите про американские выборы. Страшно, — подметил президент.

К слову, ранее Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».

До этого ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.

И мы писали, что Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента — это показали в прямом эфире.

Напомним, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.