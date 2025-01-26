Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной

«Хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники», — сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье и рассказывая о том, что на границу с Украиной хотели поехать журналисты.