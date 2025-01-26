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Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны «напичкана» войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Источник: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

«Хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники», — сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье и рассказывая о том, что на границу с Украиной хотели поехать журналисты.

Лукашенко Александр