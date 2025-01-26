Медведев фотографией 2017 года проиллюстрировал «второе пришествие» Трампа

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. В частности, Трамп приостановил программы американской помощи другим странам, переименовал Мексиканский залив в Американский. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.