За социально ориентированное государство. Петришенко проголосовал на президентских выборах

«Сила белорусского народа — в активности и единстве. Всем нам важно определять курс развития нашей страны и вкладываться в эффективность функционирования всех институтов власти. Мы видим практический эффект от курса нашей страны. Необходимо, чтобы была преемственность, эффективность, чтобы благосостояние каждого человека повышалось. Особенно важно развитие социальной сферы, потому что каждый человек чувствует это на себе — это и здоровье, и обучение детей, и спорт, и туризм, и культурная, информационная составляющая. Мы с успехом развиваем все эти сферы и направления», — сказал Игорь Петришенко.