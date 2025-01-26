За социально ориентированное государство. Петришенко проголосовал на президентских выборах

«Сила белорусского народа — в активности и единстве. Всем нам важно определять курс развития нашей страны и вкладываться в эффективность функционирования всех институтов власти. Мы видим практический эффект от курса нашей страны. Необходимо, чтобы была преемственность, эффективность, чтобы благосостояние каждого человека повышалось. Особенно важно развитие социальной сферы, потому что каждый человек чувствует это на себе — это и здоровье, и обучение детей, и спорт, и туризм, и культурная, информационная составляющая. Мы с успехом развиваем все эти сферы и направления», — сказал Игорь Петришенко.
Он подчеркнул, что Беларусь — социально ориентированное государство. «В текущем году порядка 40% бюджета направляем на социальную сферу для того, чтобы обязательства государства перед людьми в полной мере исполнялись. Каждый человек должен вкладывать свою частичку труда со всей ответственностью, чтобы наше государство только расцветало, становилось лучше, чтобы в текущем году мы увидели каждый уголок нашей страны, каждую деревеньку, районный и областной центр и, конечно же, столицу еще более благоустроенными. Важно повышать качественные параметры во всех сферах нашей жизни», — отметил вице-премьер.