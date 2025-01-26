Пиотровский прокомментировал перенос спортивных мероприятий из центра Петербурга

«Хочу немножко разъяснить ситуацию с массовыми мероприятиями и переносом их из Центрального района в другие районы. Дело в том, что средства массовой информации многие не совсем точно истолковали мои слова. Я говорил о том, что мы продолжаем системную работу над разгрузкой центра и переносом некоторых марафонов, спортивных мероприятий в другие районы нашего города. Это и “Арена Марафон”, который проходит на Крестовском острове, и велогонка LaStrada, которую мы не планируем проводить в центре города», — пояснил вице-губернатор.