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Пиотровский прокомментировал перенос спортивных мероприятий из центра Петербурга

В Петербурге переносят часть мероприятий из Центрального в другие районы города для того, чтобы разгрузить центр. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

«Хочу немножко разъяснить ситуацию с массовыми мероприятиями и переносом их из Центрального района в другие районы. Дело в том, что средства массовой информации многие не совсем точно истолковали мои слова. Я говорил о том, что мы продолжаем системную работу над разгрузкой центра и переносом некоторых марафонов, спортивных мероприятий в другие районы нашего города. Это и “Арена Марафон”, который проходит на Крестовском острове, и велогонка LaStrada, которую мы не планируем проводить в центре города», — пояснил вице-губернатор.

Между тем Пиотровский подчеркнул, что те спортивные мероприятия, которые были организованы много лет назад с целью проведения в центре города, такие как «Белые ночи» и майские праздники, безусловно, останутся на своих местах.

Вице-губернатор города также отметил, что спортивные мероприятия, требующие больших перекрытий в центральных районах, проходят по воскресеньям, в основном рано утром. По его словам, это позволяет снять ограничения на движение транспорта уже к обеду. «Неудобства от таких перекрытий действительно минимальны», — уточнил он.