Лукашенко сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за кого он проголосовал на выборах президента 26 января 2025 года, сообщил телеканал «Первый информационный».
«Комсомолка» писала, что Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента в основной день голосования, и что это показали в прямом эфире.
При этом опуская бюллетень для голосования в урну, действующий белорусский президент, сказал, что проголосовал «за всех».
— Если вы хотите спросить: «За кого?», должен вам честно признаться — за всех, — прокомментировал президент, обращаясь к журналистам.
Кроме того, Александр Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном. К слову, ранее глава республики возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
Напомним, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.