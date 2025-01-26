«Слезно просили не признавать выборы». Лукашенко заявил про роль беглых в скандальной резолюции Европарламента

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о роли беглых в скандальной резолюции Европарламента, пишет БелТА.
«Комсомолка» писала, что действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.
При этом Лукашенко подчеркнул, что даже в США эта скандальная резолюция в ЕС «вызвала смех у отдельных специалистов». Потому что еврочиновники поспешили оценить выборы до подведения их итогов.
— Как можно оценить что-то, которое еще не состоялось? То есть ребята как всегда, видимо, поторопились и наляпали, — прокомментировал он.
Белорусский лидер предложил воспринимать скандальную резолюцию как данность. Но и откровенно заметил, что Беларуси документ не только не навредил, но, откровенно говоря, даже выгоден.
— Они сами себя показали в этом свете. И спасибо им. Спокойно надо это воспринимать, не обращать внимания, — указал белорусский лидер.
При этом Александр Лукашенко высказался и роли беглых, касаемо скандальной резолюции Европарламента. Он напомнил, что беглая оппозиция «во главе со своими “лiдарамi” и “лiдаркамi” объехала Вашингтон, Брюссель и также иные западные столицы, уговаривая западных политиков не признавать выборы в Беларуси.
— Слезно просили не признавать выборы в Беларуси, — пояснил он.
Лукашенко высказал уверенность и в том, что с подачи беглых в ЕС были приняты подобные заявления, цена которым ноль.
— Даже, если бы это было по существу и соответствовало действительности. Ноль. Мы проводим выборы для своего народа, — сказал глава страны.
А резюмируя, Лукашенко пояснил, что уже к концу дня 26 января и утром 27 января в Беларуси будут знать все оценки по президентским выборам и сделают соответствующие выводы.
— А как оцените вы, журналисты, это ваше право, — заключил президент.
Мы писали, что Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента в основной день голосования, и что это показали в прямом эфире.
Напомним, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.