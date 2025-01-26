Власти Молдавии ведут страну по украинскому пути, заявили в Совфеде

По его словам, это касается преследования оппозиции, манипуляций на выборах, запрета телеканалов и СМИ. «А нынешний отказ пропускать гуманитарный газ на территорию Приднестровья, где замерзают люди, — это, по сути, экономическая блокада. Подобным образом Украина действовала в отношении Донбасса после 2014 года», — подчеркнул он.