Власти Молдавии ведут страну по украинскому пути, заявили в Совфеде

«Воспитанница “Фонда Сороса” (Майя Санду — ред.) частенько появляется в компании главы киевского режима. Во многом она и делает то же, что киевские власти несколько лет назад», — написал Джабаров.
По его словам, это касается преследования оппозиции, манипуляций на выборах, запрета телеканалов и СМИ. «А нынешний отказ пропускать гуманитарный газ на территорию Приднестровья, где замерзают люди, — это, по сути, экономическая блокада. Подобным образом Украина действовала в отношении Донбасса после 2014 года», — подчеркнул он.
По мнению сенатора, если Санду пойдёт дальше, то, «как и в случае с (Владимиром — ред.) Зеленским, ничем хорошим для её страны это не закончится».
Также Джабаров отметил, что в Молдавии готовят к изданию учебник истории, «очерняющий Красную армию и оправдывающий участие Румынии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии».
«Что ж, выходит, пока Россия и страны СНГ готовятся совместно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, режим Санду продолжает насаждать исторический ревизионизм», — заключил парламентарий.