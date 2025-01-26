Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе

Лукашенко назвал реакцию на признание Западом выборов в Беларуси: «Мне фиолетово».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко после участия в голосовании на президентских выборах 26 января в общении с журналистами заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.

— Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет, — заявил глава государства.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что для него является главным, чтобы белорусы признали данные выборы и они спокойно завершились, как и начались. Он уточнил, что если на Западе выборы признают, что Беларусь отреагирует, поблагодарит.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.

Кроме того, Лукашенко проголосовал на выборах президента — это показали в прямом эфире.

Тем временем минский метрополитен и «Минсктранс» сказали про бесплатный проезд 26 января.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».