Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе

Президент Беларуси Александр Лукашенко после участия в голосовании на президентских выборах 26 января в общении с журналистами заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.
— Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет, — заявил глава государства.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что для него является главным, чтобы белорусы признали данные выборы и они спокойно завершились, как и начались. Он уточнил, что если на Западе выборы признают, что Беларусь отреагирует, поблагодарит.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.
Кроме того, Лукашенко проголосовал на выборах президента — это показали в прямом эфире.
Тем временем минский метрополитен и «Минсктранс» сказали про бесплатный проезд 26 января.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».