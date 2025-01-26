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Лукашенко рассчитывает на развязку и «свет в конце тоннеля» в Украине в этом году

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что в этом году в войне в Украине наступит некая развязка. Об этом он заявил журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — сказал глава государства.

«Ты врешь». Лукашенко опроверг заявление Зеленского о предложении нанести удар по Мозырскому НПЗ «Ничего личного». Лукашенко объяснил, почему Беларусь должна быть за столом переговоров по Украине.

«Мы сторонники мира в Украине. Надо сейчас учитывать все. И России (позицию. — Прим. БЕЛТА). Без нее никуда. Никакая Америка никогда Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более. Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнут миллионы. Кому это надо? — отметил глава государства. — Надо сейчас остановиться. И это в интересах прежде всего Европы. Они это понимают, но надо отцепиться от этого “авианосца” американского».

Лукашенко Александр