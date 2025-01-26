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С приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии, заявил Лукашенко

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с приходом американского лидера Дональда Трампа к власти в США проблемы будут не у Белоруссии, а у Европы.

Источник: © РИА Новости

«Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас в Великобритании? Что я не признаю, скажем, (премьера Кира — ред.) Стармера. Что у вас в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы. Ну, это дело вкуса. Поверьте, мне абсолютно фиолетово. Это ваше дело», — сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах в воскресенье.

По словам белорусского лидера, «мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и началась».

Лукашенко сообщил, что у Европы «тяжелая судьба». «Вам надо обеспокоится этим. С приходом Трампа проблемы не у Беларуси будут, в Европе будут проблемы. Они уже у вас начались», — отметил он.

Лукашенко Александр
Трамп Дональд