С приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии, заявил Лукашенко

«Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас в Великобритании? Что я не признаю, скажем, (премьера Кира — ред.) Стармера. Что у вас в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы. Ну, это дело вкуса. Поверьте, мне абсолютно фиолетово. Это ваше дело», — сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах в воскресенье.