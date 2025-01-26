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Александр Лукашенко рассказал, что поздравил с юбилеем Зенона Позняка

Лукашенко рассказал, что считает Позняка истинным революционером.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января на пресс-конференции с журналистами, освещающими выборы президента Беларуси, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си» Стивена Розенберга рассказал о своем отношении к Зенону Позняку, лидеру БНФ, сообщила БелТА.

Президент отметил, что в Беларуси ни одну партию никогда не гнобили.

— Даже Белорусский народный фронт. Даже Зенона Позняка, чья точка зрения совершенно отличается от моей, я его даже поздравил с юбилеем недавно. И признаю, что это истинный революционер, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Кстати, в апреле 2024 года Зенону Позняку исполнилось 80 лет.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех» (здесь подробнее). Президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном (подробности здесь).