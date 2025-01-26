«Не отошел от предвыборной вакханалии». Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожалел Дональда Трампа после своей критики инаугурации президента США, сообщает телеграм-канал «“Пул Первого.
«Комсомолка» ранее писала о том, что Александр Лукашенко возмутился выступлением Дональда Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
А в день выборов президента Беларуси действующий белорусский лидер пожалел президента Америки. В частности, Лукашенко сказал, что после своей критики, он подумал о том, что Трамп просто еще находится под впечатлением от «предвыборной вакханалии».
— Я покритиковал его сначала, а потом подумал, что не стоит слишком сильно его критиковать, потому что он еще не отошел от этой предвыборной вакханалии, — признался он.
Лукашенко подчеркнул, что стрельба в политика «это не шутка», и что, всего пару миллиметров могли бы стать причиной трагедии.
— Представьте, человеку в ухо стрельнули — это ж не шутка. Несколько миллиметров и человека нет, — сказал глава республики.
Резюмируя, Лукашенко заметил, что Трампу довелось пережить тяжелейшие времена.
Но и добавил, что президенту США стоит понимать, что Беларусь не согласится на положение, когда страну обложили санкциями.
— Но он должен понимать, что нас обложить санкциями, налогами, чтобы в Америке жили, знаете.. мы не очень согласимся, — заключил президент.
Еще действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.
Также Александр Лукашенко заявил про роль беглых в скандальной резолюции Европарламента: «Слезно просили не признавать выборы».