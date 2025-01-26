Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США

«Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать, понимаем, что это ведущая страна в мире, (она — ред.) серьезно влияет на экономику, в том числе Беларуси, нашего Союза с Россией, на экономику Китая — всех стран. Мы с Америкой глобальных вопросов решать в мире не будем, мы знаем свое место», — сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.