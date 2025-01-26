Лукашенко заявил, что протесты в Сербии и Словакии управляются из США

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января на пресс-конференции с журналистами, освещающими выборы президента Беларуси, отметил, что протесты в Словакии и Сербии скоординированы из-за рубежа и управляются США, сообщает БелТА.
— Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки, а порой напрямую через посольства, — подчеркнул президент и отметил, что таких фактов по Беларуси и другим странам очень много.
Александр Лукашенко отметил, что считает словаков мужественными людьми, которые сами разберутся.
Кстати, Александр Лукашенко рассказал, что поздравил с юбилеем Зенона Позняка (подробности все здесь).
Александр Лукашенко сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех» (здесь подробнее). Президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном (подробности здесь).