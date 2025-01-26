Лукашенко заявил, что протесты в Сербии и Словакии управляются из США

— Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки, а порой напрямую через посольства, — подчеркнул президент и отметил, что таких фактов по Беларуси и другим странам очень много.