Юрий Слюсарь анонсировал открытие домашней арены ГК «Ростов-Дон»

Работы на объекте ведутся с декабря 2022 года «Южной строительной компанией». Капитальный ремонт Дворца спорта не проводился с момента постройки в 1967 году. После реконструкции в здании смогут заниматься гандболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом и хоккеем. А вместимость арены увеличится с 3 до 5 тыс. зрителей.