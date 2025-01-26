Лукашенко рассказал, что переболел гриппом

По словам главы государства, из-за этого у него были проблемы с голосом.
«Меня беглые уже похоронили», — заметил он.
Журналисты обратили внимание на очень теплое и искреннее выступление Президента Беларуси во время финала «Марафона единства».
«Я искренне говорил. Искренность всегда подкупает. Это конек моей политики, — заметил глава государства. — Что касается того, что я сказал “без меня”, это к тому, чтобы в 2030 году все было спокойно, ведь я же не вечный. Меня же беглые уже похоронили. То я умираю — не дай бог я где-то какую-то заразу подхватил. Грипп какой-то пошел. И я на хоккее, наверное, грипп этот подхватил. Много приходится говорить, и голос потерял».
Александр Лукашенко отметил: «Я не собираюсь умирать еще. Дай бог, чтобы у меня было такое здоровье, как до сих пор, больше не хочу. Что касается 2030 года, мы все понимаем, что я не вечный. Могу сказать — я не хотел идти на эти выборы».
При этом Президент подчеркнул, что чиновники и люди выдвинули его кандидатуру на выборы.
Накануне выборов Александр Лукашенко работал по своему обычному президентскому графику — были запланированные ранее мероприятия. «Но я нигде не говорил: голосуйте за меня», — подчеркнул он.
Глава государства выразил уверенность, что Беларусь и дальше будет двигаться избранным путем развития.