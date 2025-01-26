Лукашенко рассказал, что переболел гриппом

«Я искренне говорил. Искренность всегда подкупает. Это конек моей политики, — заметил глава государства. — Что касается того, что я сказал “без меня”, это к тому, чтобы в 2030 году все было спокойно, ведь я же не вечный. Меня же беглые уже похоронили. То я умираю — не дай бог я где-то какую-то заразу подхватил. Грипп какой-то пошел. И я на хоккее, наверное, грипп этот подхватил. Много приходится говорить, и голос потерял».