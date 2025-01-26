Лукашенко: Си Цзиньпин причастен к тому, что Николай учится в Пекине

С Умкой и младшим сыном Николаем: как Лукашенко голосовал на выборах (видео) >>>.
Комментарий действующего главы государства прозвучал в ответ на вопрос представителя китайского телеканала ССTV. Журналист также попросил Александра Лукашенко пожелать что-нибудь китайскому народу и руководству страны в связи с празднованием китайского нового года, которое пройдет послезавтра.
Я уже пожелал. Мы направили приветствие и поздравление и Си Цзиньпину, и семье его. Мы очень дружны семья с семьей, вы знаете о наших отношениях, мой младший сын там учится, и в хороших отношениях были всегда.
Действующий президент добавил, что Си Цзиньпин в какой-то степени был причастен к тому, чтобы Николай Лукашенко учится в Пекине и в Белорусском госуниверситете.
У нас есть совместная программа, пять человек занимается, поэтому мы поддерживаем очень добрые отношения.
В поздравлениях китайскому народу в связи с предстоящими новогодними торжествами белорусский президент отметил, что от КНР сейчас напрямую зависит многополярность планеты, и «если Китай выдержит, мы в этом плане готовы вместе работать».
Нам нужна многополярность, однополярный мир не может не обеспечить процветания.
Китайцы себя ведут достойно, отметил белорусский лидер, упомянув, в частности, о недавнем разговоре с китайским министром иностранных дел Ван И.
Будущая многополярность, которая должна удержать планету, зависит от КНР. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути.