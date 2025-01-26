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Лукашенко: Си Цзиньпин причастен к тому, что Николай учится в Пекине

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин причастен к тому, что младший сын действующего президента Беларуси Николай Лукашенко получает высшее образование в Китае. Об этом сам Александр Лукашенко рассказал журналистам в ходе пресс-конференции в основной день голосования на выборах, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

С Умкой и младшим сыном Николаем: как Лукашенко голосовал на выборах (видео) >>>.

Комментарий действующего главы государства прозвучал в ответ на вопрос представителя китайского телеканала ССTV. Журналист также попросил Александра Лукашенко пожелать что-нибудь китайскому народу и руководству страны в связи с празднованием китайского нового года, которое пройдет послезавтра.

Я уже пожелал. Мы направили приветствие и поздравление и Си Цзиньпину, и семье его. Мы очень дружны семья с семьей, вы знаете о наших отношениях, мой младший сын там учится, и в хороших отношениях были всегда.

сказал Лукашенко

Действующий президент добавил, что Си Цзиньпин в какой-то степени был причастен к тому, чтобы Николай Лукашенко учится в Пекине и в Белорусском госуниверситете.

У нас есть совместная программа, пять человек занимается, поэтому мы поддерживаем очень добрые отношения.

отметил он

В поздравлениях китайскому народу в связи с предстоящими новогодними торжествами белорусский президент отметил, что от КНР сейчас напрямую зависит многополярность планеты, и «если Китай выдержит, мы в этом плане готовы вместе работать».

Нам нужна многополярность, однополярный мир не может не обеспечить процветания.

добавил Лукашенко

Китайцы себя ведут достойно, отметил белорусский лидер, упомянув, в частности, о недавнем разговоре с китайским министром иностранных дел Ван И.

Будущая многополярность, которая должна удержать планету, зависит от КНР. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути.

пожелал Лукашенко
Лукашенко Александр