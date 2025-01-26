«Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете». Лукашенко предупредил о последствиях для ЕС при Трампе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января заявил, что США поставят ЕС в позу на долгие десятилетия.
— Трампа этого гнобили с утра до вечера. Как только Трамп выиграл выборы, вы (в Европе. — Ред.) поползли через Атлантический океан. Кто ползком, кто по дну, кто поверху, — подчеркнул президент Беларуси.
Он обратил внимание на то, что сегодня некоторые до сих пор не знают, как именно подойти сегодня к Трампу.
— Тяжелая у вас судьба — у Европы. Ждите. Вам надо обеспокоиться этим. С приходом Трампа проблемы не в Беларуси будут. В Европе будут проблемы. Они уже у вас начались, — предупредил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, Трамп сказал прямо, «и молодец, я его в этом поддерживаю». Вместе с тем он высказал мнение, что не во всем поддерживает президента США.
— Он вам сказал: «Ребята, вы готовы в Украине воевать? Ну так платите не 2%, а 5%». И вы как ужи, как змеюки крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения.
Лукашенко подчеркнул, что Трамп захотел наклонить Европу и вырвал из Евросоюза Великобританию.
— Зачем это надо было, если бы Америка была нацелена на усиление Европейского союза? Делает ставку на кого? На поляков. Что, он не понимает, что немцы и поляки — это закоренелые, старые, осмелюсь сказать, враги. Что, вы этого не знаете или кто-то не знает? Вы помалкиваете просто. Зачем же ты раскалываешь Европу, зачем делаешь ставку на Польшу? Потому что это политика такая, — пояснил президент Беларуси.
Глава государства акцентировал внимание на том, что США еще поставят Европейский союз в позу:
— Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что?
Кроме того, Лукашенко заметил, что США пытаются разрушить экономику Беларуси и России, однако страны сопротивляются и работают.
— Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы? — поинтересовался президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии».
Кроме того, Лукашенко сказал, что произойдет, если он не признает Трампа или Стармера.
Тем временем глава государства заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.