«Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете». Лукашенко предупредил о последствиях для ЕС при Трампе

— Зачем это надо было, если бы Америка была нацелена на усиление Европейского союза? Делает ставку на кого? На поляков. Что, он не понимает, что немцы и поляки — это закоренелые, старые, осмелюсь сказать, враги. Что, вы этого не знаете или кто-то не знает? Вы помалкиваете просто. Зачем же ты раскалываешь Европу, зачем делаешь ставку на Польшу? Потому что это политика такая, — пояснил президент Беларуси.