Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом

И добавил, что Беларусь нашла возможность сотрудничать с Германией, но потом отказались от этого. При этом белорусский лидер уверен, что отношения между странами можно вернуть, и пояснил, что Беларусь всегда была готова сотрудничать с ЕС. И также указал на то, что в этом вопросе главное даже не торгово-экономические отношения, так как если одни страны закрылись, то «свято место пусто не бывает» и пришли другие.