Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с ЕС во время выборов в Беларуси 2025.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом, передает БелТА.

В частности, во время пресс-конференции после голосования на выборах президента глава республики заявил о готовности Беларуси вести диалог с Евросоюзом.

— Мы никогда не отказывались от отношений с Западом и в том числе с Германией, — подчеркнул он.

При этом президент заметил, что Минск готов был всегда к диалогу с ЕС, тогда как европолитики не хотят этого.

— Вы не хотите этого. Так что нам кланяться перед вами или ползать на коленях? — возмутился белорусский лидер.

При этом Лукашенко назвал условие, при котором диалог Минска с Западом может быть возобновлен.

— Если вы ответите на наше предложение о готовности вести диалог, мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику, — прокомментировал Лукашенко.

Действующий белорусский президент в продолжение обратил внимание, что когда-то советский народ воевал с немцами, а в недавнем периоде были с ними добрые отношения. И, что, конечно, белорусы не забыли, что творили фашисты на белорусской земле. Еще он сказал об актуальности этого в канун 80-летия Победы над фашизмом.

— Мы это не забыли — погиб каждый третий в Беларуси, — сказал Александр Лукашенко.

И добавил, что Беларусь нашла возможность сотрудничать с Германией, но потом отказались от этого. При этом белорусский лидер уверен, что отношения между странами можно вернуть, и пояснил, что Беларусь всегда была готова сотрудничать с ЕС. И также указал на то, что в этом вопросе главное даже не торгово-экономические отношения, так как если одни страны закрылись, то «свято место пусто не бывает» и пришли другие.

Еще Лукашенко подчеркнул, что и в самой Германии, которая ранее была в тройке лидеров стран, ситуация существенно ухудшилась.

— Хотите с нами вести диалог мы готовы, — заключил глава страны.

Еще действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.

Кроме того, Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии». Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко возмутился выступлением Дональда Трампа на инаугурации: «Так нельзя».