Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом, передает БелТА.
В частности, во время пресс-конференции после голосования на выборах президента глава республики заявил о готовности Беларуси вести диалог с Евросоюзом.
— Мы никогда не отказывались от отношений с Западом и в том числе с Германией, — подчеркнул он.
При этом президент заметил, что Минск готов был всегда к диалогу с ЕС, тогда как европолитики не хотят этого.
— Вы не хотите этого. Так что нам кланяться перед вами или ползать на коленях? — возмутился белорусский лидер.
При этом Лукашенко назвал условие, при котором диалог Минска с Западом может быть возобновлен.
— Если вы ответите на наше предложение о готовности вести диалог, мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику, — прокомментировал Лукашенко.
Действующий белорусский президент в продолжение обратил внимание, что когда-то советский народ воевал с немцами, а в недавнем периоде были с ними добрые отношения. И, что, конечно, белорусы не забыли, что творили фашисты на белорусской земле. Еще он сказал об актуальности этого в канун 80-летия Победы над фашизмом.
— Мы это не забыли — погиб каждый третий в Беларуси, — сказал Александр Лукашенко.
И добавил, что Беларусь нашла возможность сотрудничать с Германией, но потом отказались от этого. При этом белорусский лидер уверен, что отношения между странами можно вернуть, и пояснил, что Беларусь всегда была готова сотрудничать с ЕС. И также указал на то, что в этом вопросе главное даже не торгово-экономические отношения, так как если одни страны закрылись, то «свято место пусто не бывает» и пришли другие.
Еще Лукашенко подчеркнул, что и в самой Германии, которая ранее была в тройке лидеров стран, ситуация существенно ухудшилась.
— Хотите с нами вести диалог мы готовы, — заключил глава страны.
Еще действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.
Кроме того, Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии». Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко возмутился выступлением Дональда Трампа на инаугурации: «Так нельзя».