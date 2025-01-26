Лукашенко: протесты в Беларуси в 2020 управлялись в Польше и ЕС, а финансировались США

— Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза. Кто направлял, кто финансировал это — Соединенные Штаты. Сегодня мы это уже знаем, — отметил Александр Лукашенко.