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Лукашенко: протесты в Беларуси в 2020 управлялись в Польше и ЕС, а финансировались США

Лукашенко: Польша и ЕС управляли протестами в 2020, а финансировали их США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января на пресс-конференции с журналистами, освещающими выборы президента Беларуси, остановился на выборах 2020 года и назвал страны, которые финансировали и из которых направлялись протесты, сообщает БелТА.

— Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза. Кто направлял, кто финансировал это — Соединенные Штаты. Сегодня мы это уже знаем, — отметил Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко заявил, что протесты в Сербии и Словакии управляются из США (здесь подробнее).

Мы писали, что Александр Лукашенко рассказал, что поздравил с юбилеем Зенона Позняка (подробности все здесь).

Александр Лукашенко сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех» (здесь подробнее). Президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном (подробности здесь).