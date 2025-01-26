Лукашенко: протесты в Беларуси в 2020 управлялись в Польше и ЕС, а финансировались США

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января на пресс-конференции с журналистами, освещающими выборы президента Беларуси, остановился на выборах 2020 года и назвал страны, которые финансировали и из которых направлялись протесты, сообщает БелТА.
— Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза. Кто направлял, кто финансировал это — Соединенные Штаты. Сегодня мы это уже знаем, — отметил Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко заявил, что протесты в Сербии и Словакии управляются из США (здесь подробнее).
Мы писали, что Александр Лукашенко рассказал, что поздравил с юбилеем Зенона Позняка (подробности все здесь).
Александр Лукашенко сказал, что проголосовал на выборах президента Беларуси «за всех» (здесь подробнее). Президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном (подробности здесь).