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Путин присвоил гинекологу из Воронежа звание «Заслуженный врач РФ»

Почетное звание заслужила Елена Енькова.

В пятницу, 24 января, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный врач РФ» воронежскому доктору медицинских наук, профессору Елене Еньковой. Глава нашего государства отметил ее «заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Елена Енькова с 2014 по 2015 года возглавляла Воронежскую городскую клиническую больницу № 3. В 2015-м она стала начальником Центра аккредитации и сертификации специалистов ВГМУ. На данный момент Елена Владимировна — заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 2 ВГМУ имени Н. Н. Бурденко.

Елена Енькова успешно сочетает административную работу с научной. Она является автором более сотни печатных работ и одной монографии.

Напомним, Владимир Путин недавно подписал указ о вручении государственных наград и почетных званий четырем нашим землякам.