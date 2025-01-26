Путин присвоил гинекологу из Воронежа звание «Заслуженный врач РФ»

Елена Енькова с 2014 по 2015 года возглавляла Воронежскую городскую клиническую больницу № 3. В 2015-м она стала начальником Центра аккредитации и сертификации специалистов ВГМУ. На данный момент Елена Владимировна — заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 2 ВГМУ имени Н. Н. Бурденко.