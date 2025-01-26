Генсек СНГ пошутил о «нарушении» на избирательном участке в Белоруссии

С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.