«Ты скажи, если ты хочешь поехать — организуем». Лукашенко сказал, что готов организовать встречу журналисту BBC Розенбергу с Колесниковой

— Ты опять мне про Колесникову… Ты скажи, если ты хочешь поехать к Колесниковой — организуем. Ты скажи, если ты этого хочешь. Мы будем думать, как поступить. Задай ей вопрос: «Мария, ты чего здесь сидишь?» И она тебе должна ответить, — пояснил Александр Лукашенко.