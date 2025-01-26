«Ты скажи, если ты хочешь поехать — организуем». Лукашенко сказал, что готов организовать встречу журналисту BBC Розенбергу с Колесниковой

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января заявил о готовности организовать встречу журналисту BBC Стиву Розенбергу с Колесниковой.
Президент Беларуси ответил на очередной вопрос журналиста BBC о Марии Колесниковой, которая была осуждена в Беларуси. Он уточнил, что в любой стране за нарушение закона нужно нести ответственность.
— Суров закон, но он закон. Это не я придумал, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вместе с тем глава государства напомнил, что уже отвечал Розенбергу на вопрос, касающийся Колесниковой (подробнее — здесь) и подчеркнул, что после этого было выполнено то, о чем просил журналист.
— Ты опять мне про Колесникову… Ты скажи, если ты хочешь поехать к Колесниковой — организуем. Ты скажи, если ты этого хочешь. Мы будем думать, как поступить. Задай ей вопрос: «Мария, ты чего здесь сидишь?» И она тебе должна ответить, — пояснил Александр Лукашенко.
Глава государства акцентировал внимание на том, что это не к нему вопрос. Кроме того, он пояснил, что для того, чтобы данный вопрос приобрел звучание и стал рассматриваться по закону, то необходимо обратиться к человеку, который принимает решение о помиловании:
— Если ты не обращаешься, значит, тебе там хорошо, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.
Тем временем глава государства заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.
Кроме того, президент Беларуси предупредил о последствиях для ЕС при Трампе: «Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете».