Синявский: безопасность на участках голосования на особом контроле

«Продолжается и текущая работа. За 25 неполных дней оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, — добавил Вадим Синявский. — Отмечается снижение пожаров на 15,7%, количество погибших уменьшилось на 26% по сравнению с прошлым годом, травмы получили на 12% человек меньше. Вместе с тем, отмечается рост пожаров в Минске и Минской области. Количество погибших от пожаров людей в столице возросло с 1 до 3, в Гомеле — с 9 до 14, в Брестской области с 13 до 16. Достаточно серьезно обострилась ситуация с гибелью людей от утопления. Уже утонули 18 человек, один ребенок».