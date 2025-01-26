Синявский: безопасность на участках голосования на особом контроле

Вадим Синявский обозначил основные задачи, которые стоят перед подразделениями МЧС в День выборов Президента. Было отмечено, что в рамках подготовки к выборам органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям реализовали весь перечень мероприятий, как в части противопожарного мониторинга объектов избирательной кампании, так и в части готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
«Оперативная обстановка, связанная с обеспечением безопасных условий проведения выборов, находится под контролем. Личный состав задействован на всех избирательных участках для голосования», — отметил министр по чрезвычайным ситуациям.
На сегодня подразделения по ЧС продолжают нести службу в усиленном варианте: на дежурных сутках находятся почти 4 тыс. человек и более 1 тыс. единиц техники, почти 5 тыс. работников органов и подразделений МЧС дежурят на избирательных участках. Задействованы работники МЧС и для выполнения задач в интересах органов внутренних дел. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и инциденты организована работа ситуационного штаба, а также группы по реагированию на киберинциденты. Более того, сотрудники МЧС принимают участие и в работе республиканского оперативного ситуационного штаба МВД.
Вадим Синявский обратил внимание на эффективное взаимодействие как с силовыми ведомствами, так и с аварийными службами.
«Нам необходимо обеспечить эффективное реагирование на все чрезвычайные ситуации, сообщения о которых будут поступать в центры оперативного управления, быть готовыми к оказанию помощи в случае деструктивных попыток повлиять на работу избирательных комиссий и самого процесса голосования, — подчеркнул глава МЧС. — Выделенные резервы должны быть в постоянной готовности. Авиация МЧС и Республиканский отряд специального назначения “Зубр” могут быть задействованы для принятие более широкого комплекса мер при ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Руководитель ведомства также акцентировал внимание на выполнении повседневных задач, связанных с обеспечением безопасности граждан и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций.
«Продолжается и текущая работа. За 25 неполных дней оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, — добавил Вадим Синявский. — Отмечается снижение пожаров на 15,7%, количество погибших уменьшилось на 26% по сравнению с прошлым годом, травмы получили на 12% человек меньше. Вместе с тем, отмечается рост пожаров в Минске и Минской области. Количество погибших от пожаров людей в столице возросло с 1 до 3, в Гомеле — с 9 до 14, в Брестской области с 13 до 16. Достаточно серьезно обострилась ситуация с гибелью людей от утопления. Уже утонули 18 человек, один ребенок».
26 января проходят выборы Президента Республики Беларусь. На территории страны образовано 5325 участков для голосования. Они будут работать с 8.00 до 20.00.