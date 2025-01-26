Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

ЦИК Белоруссии признал президентские выборы в стране состоявшимися.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан.

«Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей», — сказал Башан на пресс-конференции в воскресенье.

Он конкретизировал цифры: в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской — более 54%, Гомельской — 62%, Гродненской — более 54%, Минской — более 54% и в Могилевской области — более 58%, а также в Минске — более 51%.