Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан.
«Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей», — сказал Башан на пресс-конференции в воскресенье.
Он конкретизировал цифры: в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской — более 54%, Гомельской — 62%, Гродненской — более 54%, Минской — более 54% и в Могилевской области — более 58%, а также в Минске — более 51%.