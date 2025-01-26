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Лукашенко сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте в 2025 году

Лукашенко сказал, что рассчитывает на развязку в украинском конфликте в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на выборах заявил о «свете в конце тоннеля» в украинском конфликте, сообщает БелТА.

В частности, действующий белорусский президент сказал о том, что Минск рассчитывает на наступление в 2025 году некой развязки в ситуации в Украине. Лукашенко при этом заметил, что не утверждает, что конфликт полностью завершится, но рассчитывает на «свет в конце тоннеля».

В этом году развязка какая-то будет, — прокомментировал президент. — Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году.

Вместе с тем, говорит Лукашенко, его слова не значат, что закончится конфликт. Он также напомнил о том, что Беларусь является сторонником мира в Украине.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.

Еще действующий белорусский президент назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.