Лукашенко сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте в 2025 году

В частности, действующий белорусский президент сказал о том, что Минск рассчитывает на наступление в 2025 году некой развязки в ситуации в Украине. Лукашенко при этом заметил, что не утверждает, что конфликт полностью завершится, но рассчитывает на «свет в конце тоннеля».