Лукашенко: «ядерный зонтик» Беларуси нужен для того, чтобы этого «дождя» не было

«Что касается безопасности, это важнейший вопрос наших отношений с Президентом Путиным и с Россией. Никогда не было переговоров, встреч и просто разговоров, чтобы мы не обсуждали эти проблемы. У нас нет закрытых тем в этой части, да и вообще в отношениях с Россией», — подчеркнул белорусский лидер.