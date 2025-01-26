Лукашенко прокомментировал нацистский жест Маска на инаугурации Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января во время пресс-конференции с журналистами, которые освещали выборы президента, высказал свое отношение к совсем неоднозначному жесту Илона Маска на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, сообщает БелТА.
Напомним, Маск на трибуне сделал жест, который можно видеть на старых кинохрониках с участием фашистов, нацистский жест.
— Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, — это обнаглели американцы уже и этот Маск, — высказал свое мнение президент.
Лукашенко недоумевал, что евреи, которые пережили Холокст, спокойно проглотили это.
— Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали. Это уже очумели и одурели, — эмоционально высказался Александр Лукашенко.
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