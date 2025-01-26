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Лукашенко заявил, что власти соседней с Беларусью Литвы уничтожили свою страну

Лукашенко сказал, что литовские власти уничтожили свою страну.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января заявил, что власти соседней с Беларусью Литвы уничтожили свою страну.

— Нет Литвы. Они ее уничтожили. Прекрасную страну. Трудолюбивейший народ, терпеливый. В советские времена — «под оккупацией», как они говорят, — она достигли таких высот! — заявил глава государства.

Лукашенко также вспомнил, что бывал в Литве. Кроме того, он напомнил и о том, как люди стояли в очередях, чтобы купить технику и продукты питания в данной стране.

— Мы мечтали жить так, как живут прибалтийские республики.

Президент Беларуси обратил внимание на то, что Литва сегодня, живя в «демократии», лишилась большей части населения:

— У них же людей не осталось. Вон «демократии» хлебнула и Украина.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.

Тем временем глава государства заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.

Кроме того, МИД советует белорусам не рисковать, планируя поездки в Литву на автомобиле.