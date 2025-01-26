Лукашенко заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США и Дональд Трамп не заставят президента России Владимира Путина на решения по Украине, передает БелТА.
В частности, действующий глава Беларуси, подчеркнул, что Минск является сторонником мира в Украине. И отметил, что в данной ситуации необходимо учитывать все, в том числе позицию России — «без нее никуда».
При этом Александр Лукашенко уверен в том, что США никогда не вынудят Россию к решениям по украинскому конфликту. И также сказал, о чем Трамп не скажет Путину, но навредит, в другом случае.
— Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред, — заметил он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что нельзя понукать и «крутить-вертеть» Россией и Беларусью. Так как свои интересы есть у Минска, а у Москвы тем более.
— Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнут миллионы. Кому это надо? — обратил он внимание.
А резюмируя, Лукашенко сказал, что остановить украинский конфликт нужно сейчас. И добавил, что, прежде всего, в этом есть интерес Европы.
— Они это понимают, но надо отцепиться от этого «авианосца» американского, — заключил глава Беларуси.
При этом Александр Лукашенко еще сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте.
Кроме того, Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии». Ранее мы писали о том, что президент Беларуси возмутился выступлением Дональда Трампа на инаугурации: «Так нельзя».