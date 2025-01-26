Лукашенко заявил, что Беларусь завербовала достаточно литовцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января заявил, что Беларусь завербовала достаточно литовцев.
По словам главы государства, белорусы порой недоумевают, почему литовская сторона закрывает границы, проводит в отношении Беларуси жуткую политику, закрывает порты для белорусских товаров. Он отметил, что белорусская сторона к подобному терпеливо относиться. Также президент напомнил и о том, что Беларусь создала для литовцев и латышей безвиз, открыли границы — «они своих людей пугают, что мы их тут будем вербовать».
— Да господь с вами! У нас завербовано достаточно литовцев, не надо нам никого вербовать. Нет, «вот будут вербовать» и так далее. Такая дурь!
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли выборы в Беларуси на Западе.
Ранее глава государства сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.
Кроме того, президент Беларуси заявил, что власти соседней с Беларусью Литвы уничтожили свою страну.