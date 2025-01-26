Лукашенко заявил, что Беларусь завербовала достаточно литовцев

По словам главы государства, белорусы порой недоумевают, почему литовская сторона закрывает границы, проводит в отношении Беларуси жуткую политику, закрывает порты для белорусских товаров. Он отметил, что белорусская сторона к подобному терпеливо относиться. Также президент напомнил и о том, что Беларусь создала для литовцев и латышей безвиз, открыли границы — «они своих людей пугают, что мы их тут будем вербовать».