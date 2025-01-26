Лукашенко сказал, что Пашинян может уничтожить Армению и его надо «успокоить»

На пресс-конференции 26 января президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, высказал свое мнение о политической обстановке на Кавказе, об Армении и Азербайджане, сообщает БелТА.
Президент предостерегает руководство Армении от заигрывания с ЕС.
«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он еще и Россию настраивает против себя», — сказал Александр Лукашенко и напомнил, что население в Армении «не гигантское», Пашинян «окружил себя врагами».
Президент Беларуси считает, что нельзя допустить войны на Кавказе.
«Они на меня обижаются, что я поддержал Азербайджан. Господь с вами, я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, что в конце декабря 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск: «Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали» (здесь подробнее).
Кстати, Александр Лукашенко сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте в 2025 году (подробности здесь). Президент Беларуси прокомментировал нацистский жест Маска на инаугурации Трампа (здесь все подробности).