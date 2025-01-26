Израиль отправит посла на парад Победы в Москве

Израильский посол рассказывала, что оба ее дедушки воевали в рядах Красной армии во время Второй мировой войны. «Было около 500 тыс. евреев, еврейских солдат, которые воевали, из них 200 тыс. погибли: 120 тыс. погибли на войне и еще 80 тыс. попали в плен. К сожалению, поскольку они были евреями, им не удалось быть отправленными в лагеря: их сразу уничтожили немцы, нацисты», — делилась посол.