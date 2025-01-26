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Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: © РИА Новости

«Естественно, я думаю, мы с Владимиром Владимировичем (Путиным — ред.) недавно обсуждали эту тему, будет странно, если я поеду куда-нибудь, но не в Москву. Он сказал, мы всегда вас ждем. Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве, и, как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры», — сказал он журналистам.

По словам Лукашенко, в 2025 году он также планирует посетить Китай и КНДР.

Лукашенко Александр