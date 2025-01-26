Лукашенко назвал Трампа классным артистом и шоуменом

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что как опытный политик, не совсем понимает и не знает, что именно изменится в «нашем регионе после прихода к власти Трампа». Он высказал слова уверенности в том, что следует меньше обращать внимания на разного рода заявления в США. По его словам, они, в первую очередь, рассчитаны только на резонанс в СМИ.