Лукашенко назвал Трампа классным артистом и шоуменом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января назвал президента США Дональда Трампа классным артистом и шоуменом.
— Дональд классный артист, актер. Он шоумен, бизнесмен и прочее. Очень классный. Он умеет это делать. У него характер такой, что он не стесняется это делать, — заметил президент Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что как опытный политик, не совсем понимает и не знает, что именно изменится в «нашем регионе после прихода к власти Трампа». Он высказал слова уверенности в том, что следует меньше обращать внимания на разного рода заявления в США. По его словам, они, в первую очередь, рассчитаны только на резонанс в СМИ.
Глава государства посоветовал брать пример с Китая, для которого в повестке это 25-й вопрос. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что спокойно к подобным заявлениям относится и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
— Мы по-турецки к этому относимся, спокойно. Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии».
Кроме того, Лукашенко сказал, что произойдет, если он не признает Трампа или Стармера.
Тем временем президент Беларуси заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине.