Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал Трампа классным артистом и шоуменом

Лукашенко сказал, что Трамп является классным артистом и бизнесменом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января назвал президента США Дональда Трампа классным артистом и шоуменом.

— Дональд классный артист, актер. Он шоумен, бизнесмен и прочее. Очень классный. Он умеет это делать. У него характер такой, что он не стесняется это делать, — заметил президент Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что как опытный политик, не совсем понимает и не знает, что именно изменится в «нашем регионе после прихода к власти Трампа». Он высказал слова уверенности в том, что следует меньше обращать внимания на разного рода заявления в США. По его словам, они, в первую очередь, рассчитаны только на резонанс в СМИ.

Глава государства посоветовал брать пример с Китая, для которого в повестке это 25-й вопрос. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что спокойно к подобным заявлениям относится и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы по-турецки к этому относимся, спокойно. Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии».

Кроме того, Лукашенко сказал, что произойдет, если он не признает Трампа или Стармера.

Тем временем президент Беларуси заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине.