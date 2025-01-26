Лукашенко сказал, что будущие президенты это губернаторы, министры и высшие должностные лица

«Пришло время нам, старшему поколению, передать страну. Не только власть. Я говорил о поколении, не о персоналиях. А вы у меня сразу: кто это будет? Это будет новое поколение. Естественно, наверное, будет и новый президент», — сказал Александр Лукашенко.