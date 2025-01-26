Лукашенко сказал, что будущие президенты это губернаторы, министры и высшие должностные лица

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже более 30 лет возглавляет страну, 26 января во время общения с журналистами сказал, кто, по его мнению, в перспективе может стать главой белорусского государства, сообщает БелТА.
По словам Александра Лукашенко, в стране будут потихоньку готовить новое поколение.
«Будущие президенты — это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица», — высказал свое мнение президент.
Александр Лукашенко уверен, что предстоящие пять лет для страны — это время молодых.
«Пришло время нам, старшему поколению, передать страну. Не только власть. Я говорил о поколении, не о персоналиях. А вы у меня сразу: кто это будет? Это будет новое поколение. Естественно, наверное, будет и новый президент», — сказал Александр Лукашенко.
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