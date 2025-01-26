Власти Молдавии собрались «закручивать гайки», заявил местный депутат

«Режим (президента Майи — ред.) Санду ясно показал, что намерен окончательно превратить Молдову в тоталитарное государство… В преддверии выборов в парламент Молдавии закрутить гайки как можно туже, чтобы не позволить оппозиции донести до жителей республики хотя бы слово правды», — заявил Фотеску журналистам.
По его словам, в оправдание своих намерений режим Санду привел доводы о якобы разгуле политической коррупции на осенних выборах и референдуме.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередной избирательный процесс запланирован на вторую половину 2025 года.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.