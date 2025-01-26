Лукашенко: Великая Победа — достояние не только тех поколений, но и нынешних

«Эту Победу (в Великой Отечественной войне. — Прим. БЕЛТА) мы считаем достоянием не только тех поколений, но и нынешних. Мы будем отмечать эту Победу», — сказал Александр Лукашенко.
Журналисты из Китая поинтересовались у главы государства, насколько важно в нынешнее время отмечать Великую Победу и защищать результаты Второй мировой войны.
Александр Лукашенко отметил, что за годы войны в СССР погибли около 30 млн человек. Китай потерял приблизительно такое же количество населения в борьбе с японским милитаризмом. «Вы это отмечаете, празднуете. Си Цзиньпин, мой хороший друг и товарищ, пригласил многих руководителей на эти празднества. Это будет у вас в мае после заседания ШОС. Мы, скорее всего, будем у вас на этих празднествах», — сказал Президент.
Он добавил, что Беларусь точно так же ежегодно отмечает Победу в Великой Отечественной войне.
«Мы, как и вы, эту Победу считаем достоянием не только тех поколений, но и нынешних. Мы будем отмечать эту Победу, — сказал Александр Лукашенко. — Думаю, что традиционно, если у нас будет парад, наши китайские друзья и товарищи примут в нем участие. А вообще китайцы очень активно принимают участие в культурных, экономических акциях. Плавательный бассейн мы уже открыли, а сейчас откроем футбольный стадион (жемчужина, красавец, Минск украсил) как раз к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так что вы будете в повестке дня как наши лучшие друзья и помощники. Вместе будем отмечать».