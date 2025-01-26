Лукашенко: Великая Победа — достояние не только тех поколений, но и нынешних

«Мы, как и вы, эту Победу считаем достоянием не только тех поколений, но и нынешних. Мы будем отмечать эту Победу, — сказал Александр Лукашенко. — Думаю, что традиционно, если у нас будет парад, наши китайские друзья и товарищи примут в нем участие. А вообще китайцы очень активно принимают участие в культурных, экономических акциях. Плавательный бассейн мы уже открыли, а сейчас откроем футбольный стадион (жемчужина, красавец, Минск украсил) как раз к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так что вы будете в повестке дня как наши лучшие друзья и помощники. Вместе будем отмечать».