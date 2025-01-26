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Лукашенко сказал, что не ждет изменений или подачек от США

Лукашенко заявил, что не ждет изменений со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января сказал, что не ждет изменений или подачек от США.

— Как опытный политик, должен сказать, что я не совсем понимаю и не знаю, что изменится у нас в нашем регионе после прихода к власти Трампа, — заявил президент Беларуси.

Глава государства уверен в том, что необходимо меньше обращать внимания на разного рода заявления США, которые рассчитаны на резонанс в средствах массовой информации. Он порекомендовал брать пример с Китая, для которого подобное в повестке является 25 вопросом.

Президент Беларуси отметил, что к разного рода заявлениям спокойно относится и турецкая сторона, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы по-турецки к этому относимся, спокойно. Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что ему жалко Трампа: «Не отошел от предвыборной вакханалии».

Тем временем Лукашенко назвал Трампа классным артистом и шоуменом.

Кстати, глава государства сказал о причине отсутствия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Беларуси: «Никому не запрещали въезд в Беларусь — не хотели ехать».